أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن السبت 17 سبتمبر 2022.. ارتفاع ملحوظ

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن خلال تداولات يوم السبت 17 سبتمبر 2022، على الرغم من العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.

وتسوق أسواق الذهب العالمية أجازة أسبوعية اليوم وغدا.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن اليوم إلَّى 38.23 ديناراً (53.92 دولاراً) مقابل 37.84 ديناراً (53.37 دولاراً)، أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 33.45 ديناراً (47.18 دولاراً) مقابل 33.11 ديناراً (46.70 دولاراً) أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ الأردن إلَّى 28.67 دينارًا (40.44 دولارًا) مقابل 28.38 دينارًا (40.03 دولارًا) أمس.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن إلَّى 1189 ديناراً (1677 دولاراً)، مقابل 1177 ديناراً (1660 دولاراً)، أمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) 267.62 ديناراً (377.45 دولاراً) مقابل 264.91 ديناراً (373.62 دولاراً) أمس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب فِيْ ختام تعاملات يوم الجمعة (نهاية الأسبوع)، مع توقف ارتفاع الدولار.

لكن مكاسب العملة الأمريكية خلال الأسبوع والتوقعات برفع كبير فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية، أبقت المعدن الثمين دون المستوى الرئيسي 1700 دولار، لتحقق أكبر خسارة أسبوعية فِيْ أربعة أسابيع.

وارتفع الذهب الفوري 0.5 بالمئة إلَّى 1672.48 دولار للأوقية بحلول 1808 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4٪ لتبلغ عَنّْد التسوية 1،683.50 دولار.

وقال فِيْليب ستريبيل كبير محللي السوق فِيْ بلو لاين فِيْوتشرز فِيْ شيكاجو “رأينا الدولار يتراجع … وتسارع انخفاض الاسهم الامريكية وهُو ما ربما حفز بعض الشراء.”

وتراجع الذهب بنحو 2.5 بالمئة الأسبوع الماضي، بعد أن هبط فِيْ وقت سابق إلَّى أدنى مستوى له منذ أبريل 2022.

قال Strebel إن الذهب لم يستفد من مخاطر الركود المتزايدة فِيْ الولايات المتحدة بعد البيانات الاقتصادية الأخيرة ولم يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن.