أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن السبت 2 يوليو 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن، فِيْ بداية تداولات اليوم السبت 2 يوليو 2022، لجميع قيراط، رغم عطلة الأسواق العالمية.

الأسواق المالية العالمية هِيْ عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن، اليوم السبت، 41.36 دينار (58.33 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ الأسواق) فِيْ تعاملات مبكرة فِيْ الأسواق المحلية، سجل نحو 36.19 دينارا (51.04 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ الأردن نحو 31.02 ديناراً (43.75 دولاراً). أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطاً نحو 24.12 ديناراً (34.02 دولاراً).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ الأردن

وبلغ سعر الأونصة (الأونصة) اليوم فِيْ الأردن، يوم السبت، نحو 1،286 ألف دينار (1،814 دولاراً)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 289.51 ديناراً (دولاراً). 408.31).

أسعار الذهب العالمية

وعلى الرغم من إغلاق الأسعار الفورية للذهب، بارتفاع 3 دولارات فِيْ نهاية جلسة الجمعة، لتصل إلَّى 1810.81 دولار، إلا أنها تراجعت 1.6 فِيْ المائة على أساس أسبوعي.

خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تذبذب الذهب بين مكاسب وخسائر، فِيْ وقت تحسن فِيْه الدولار وصعد يوم الجمعة لليوم الثالث، وهُو ما قد يفسر سبب تراجع الذهب.