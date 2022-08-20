أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن السبت 20 أغسطس 2022.. استمرار التراجع

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن فِيْ تعاملات صباح السبت 20 آب 2022، بالتوازي مع تراجع المعدن الأصفر فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن إلَّى 39.87 ديناراً (56.23 دولاراً) مقابل 40.05 ديناراً (56.43 دولاراً)، أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

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سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 34.88 ديناراً (49.20 دولاراً) مقابل 35.04 ديناراً (49.38 دولاراً)، خلال تعاملات أمس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ الأردن إلَّى 29.90 ديناراً (42.17 دولاراً) مقابل 30.03 ديناراً (42.33 دولاراً).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ الأردن اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.26 ديناراً (32.80 دولاراً)، مقابل 23.36 ديناراً (32.92 دولاراً).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن إلَّى 1240 دينارا (1749)، مقابل 1245 دينارا (1.755) أمس.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الاردن (8 جرامات عيار 21) 279.07 دينار (393.59) دينار مقابل 280.33 دينار (395.05 دولار).

أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ ثلاثة أسابيع خلال تداولات الجمعة، لتسجل أول خسارة أسبوعية فِيْ شهر.

ويأتي هذا التراجع فِيْ ظل ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.66٪ إلَّى 1747.06 دولارًا للأوقية، منخفضًا للجلسة الخامسة على التوالي، فِيْما قد يكون أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر 2022.

كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.47٪ إلَّى 1762.9 دولار.

تعرضت أسعار الذهب لضغوط بسبب عودة الدولار إلَّى المكاسب والارتفاع المطرد فِيْ عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما أدى إلَّى انخفاض المعدن الأصفر غير العائد بنسبة 2.7٪ هذا الأسبوع.

وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق فِيْ Oanda، إن المعدن الثمين “أظهر بعض المقاومة خلال الأسبوع الماضي فِيْ بعض الأحيان وقد يرتد بسرعة إذا تراجعت زيادة الدولار.”

يتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يؤدي إلَّى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الأصفر، الأمر الذي لا يحقق عائدًا.