أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن السبت 24 سبتمبر 2022.. ركود بالأسواق

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن خلال تعاملات يوم السبت 24 سبتمبر 2022 وسط ركود فِيْ أسواق عمليات البيع والشراء.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن إلَّى 37.51 دينار (52.91 دولار)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق)، إلَّى مستوى 32.82 ديناراً (46.29 دولاراً).

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ الأردن إلَّى 28.14 دينار (39.68 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 21.88 دينار (30.86 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن، خلال التعاملات الصباحية إلَّى نحو 1.167 ألف دينار (1645 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 262.60 ديناراً (370.36 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب فِيْ نهاية تعاملات أمس الجمعة، بأكثر من 1٪، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أبريل 2022.

جاء هذا الانخفاض وسط تقويض جاذبية المعدن الأصفر نتيجة مجموعة من العوامل تبدأ من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلَّى القلق من قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة. تكرارا.

وتراجع الذهب فِيْ التعاملات الفورية أمس الجمعة 1.63٪ إلَّى 1643.94 دولار للأوقية (أونصة) بنهاية المعلومات، ليسجل الأسبوع الثاني من التراجع على التوالي، بنسبة 1.8٪.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.52٪ إلَّى 1655.60 دولار.

قال أولي هانسن، رئيس قسم السلع الأساسية “القوة المتجددة للدولار تدفع الذهب للانخفاض. لا تزال التوقعات قصيرة الأجل لسوق الذهب تواجه تحديات من قبل السوق التي تبحث عَنّْ ذروة فِيْ الدولار وفِيْ عائدات السندات على وجه الخصوص”. الإستراتيجية فِيْ ساكسو بنك.

وقفز الدولار 0.9 بالمئة إلَّى مستوى مرتفع جديد، وهُو أعلى مستوى فِيْ عقدين من الزمن مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وصل العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 11 عامًا.