أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن السبت 3 سبتمبر 2022.. صعود المعدن الأصفر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن، السبت 3 سبتمبر 2022، على الرغم من الخسائر الأسبوعية التي تكبدها المعدن الثمين.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ الأردن اليوم إلَّى 39.07 ديناراً (55.10 دولاراً) مقابل 38.83 ديناراً (54.77 دولاراً)، أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 34.18 ديناراً (48.21 دولاراً) مقابل 33.98 ديناراً (47.93 دولاراً).

وارتفع الذهب عيار 18 اليوم فِيْ الأردن مسجلا 29.3 دينار (41.32 دولار) مقابل 29.13 دينار (41.08 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن 1215 ديناراً (1714 دولاراً)، مقابل 1208 ديناراً (1703 دولاراً).

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الاردن (8 جرامات عيار 21) نحو 273.47 دينار (385.68 دولار) مقابل 271.84 دينار (383.41) خلال تعاملات اليوم السابق.

اسعار الذهب اليوم عالميا

سجل الذهب خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث وصل الدولار إلَّى أعلى ذروة له منذ 20 عامًا.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سوف يلتزم بموقفه المتشدد فِيْ رفع أسعار الفائدة.

وتمكن الذهب خلال تداولات نهاية الأسبوع ليوم الجمعة، من الارتفاع فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.4٪، مسجلاً 1702.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش، رغم أنه ظل منخفضًا بنحو 2٪ خلال تداولات الأسبوع ككل.

وسجلت العقود الآجلة للذهب الأمريكي نحو 1714.80 دولار للأوقية.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري فِيْ SBI Asset Management، إن إصدار بيانات أضعف من المتوقع يمكن أن يضعف التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير ويخفف، مؤقتًا على الأقل، بعض ضغوط البيع على الذهب.

يُنظر إلَّى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.

سجل الدولار مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، واقترب من أعلى مستوى فِيْ 20 عامًا مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مع تركيز المستثمرين على بيانات الوظائف الأمريكية التي ستنشر فِيْ وقت لاحق يوم الجمعة ويمكن أن تعزز اتجاه الزيادات الكبيرة فِيْ أسعار الفائدة.

كانت العملة الأمريكية فِيْ ارتفاع منذ أن أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول فِيْ جاكسون هُول بولاية وايومنغ يوم الجمعة الماضي أن أسعار الفائدة ضرورية للبقاء مرتفعة “لبعض الوقت” من أجل كبح جماح التضخم.