أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن السبت 30 يوليو 2022.. صعود قوي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن خلال تداولات يوم السبت 30 يوليو 2022، على الرغم من حالة الركود التي تهِيْمن على الأسواق حاليًا.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ الاردن، اليوم السبت، 40.31 دينارا (56 دولارا)، بحسب منصة “jordan.gold-price-today” لرصد اسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) نحو 35.26 دينار (49.00 دولار). فِيْما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ الأردن اليوم نحو 30.78 ديناراً (42 دولاراً).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 23.16 ديناراً (32.67 دولاراً)، فِيْما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 20.85 ديناراً (28 دولاراً).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الأردن

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن 1253 ديناراً (1768 دولاراً)، وسجل سعر جنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات عيار 21) 282.08 ديناراً (392.01 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، يوم أمس الجمعة، حيث واصلت عائدات الدولار والسندات التراجع فِيْ أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية، مما جعل المعدن الأصفر يستعد لأفضل أسبوع له منذ ما يقرب من خمسة أشهر.

وزاد الذهب فِيْ التعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلَّى 1766.08 دولار للأوقية. وارتفع سهمه نحو 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وهُو أفضل أداء له منذ أوائل مارس آذار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلَّى 1780.70 دولار.