أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن السبت 6 أغسطس 2022.. صعود مفاجئ

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الأردن خلال تعاملات اليوم السبت 6 آب 2022، رغم تراجع “الثمين” عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ الأردن

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الأردن خلال تعاملات اليوم السبت، ليرتفع إلَّى 40.52 ديناراً (57.15 دولاراً)، مقابل 40.33 ديناراً (56.88 دولاراً)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم”. لمراقبة أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ الأردن إلَّى 30.39 دينار (42.86 دولار) مقابل 30.25 دينار (42.66 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ الأردن اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.64 ديناراً (33.34 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 20.26 ديناراً (28.58 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الأردن (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى مستوى 35.46 ديناراً (50.01 دولاراً) مقابل 35.29 ديناراً (49.77 دولاراً) فِيْ ختام تعاملات الجمعة.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الأردن نحو 1260 ديناراً (1777 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 283.66 ديناراً (400.07 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الرغم من القفزات الأخيرة فِيْ الذهب ورياح الأزمات التي تهب من كل مكان، مما يشير إلَّى اقتراب كارثة، سيرتفع فِيْها الذهب نحو قمم قياسية، ولكن فِيْ حالة عدم حدوث كارثة خارج التوقعات، فإن ثمن من المرجح أن يشهد المعدن الثمين مزيدًا من الانخفاض بحلول نهاية العام قبل أن يبدأ فِيْ الارتفاع مرة أخرى فِيْ عام 2023، وفقًا لتحليل نُشر مؤخرًا.

ارتفع الذهب بشكل طفِيْف بعد الانتكاسة الأخيرة، حيث ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.37٪ إلَّى 1770.47 دولارًا للأوقية فِيْ الساعات الأولى من يوم الخميس، لكن من غير المرجح أن يخترق المستوى 1800 دولار قريبًا، نظرًا لأن شهِيْة المستثمرين للمخاطرة قد زادت على خلفِيْة القوة. البيانات الاقتصادية والأرباح. .

يُنظر إلَّى التشديد النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي على أنه أحد العوامل التي يمكن أن تدعم المعدن الثمين لأنه يدفع الاقتصاد بقوة نحو الركود المحتمل.

تاريخ أسعار الذهب فِيْ عام 2022

منذ آذار (مارس) الماضي، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 11٪ على خلفِيْة قوة الدولار وارتفاع العائدات الحقيقية على سندات الخزانة الأمريكية.

قالت كارولين باين، كبيرة اقتصاديي السلع الأساسية فِيْ كابيتال إيكونوميكس “بعد الانخفاض الحاد فِيْ الربع الثاني، نعتقد أن سعر الذهب يقترب الآن من أدنى مستوياته الدورية، ومن المتوقع أن يرتد السعر قليلاً فِيْ عام 2023 حيث تدرس الأسواق إمكانية حدوث ذلك. تشديد السياسة النقدية. أمريكي”.

“كنا نتوقع دائمًا أن ينخفض ​​سعر الذهب هذا العام فِيْ المقام الأول بسبب توقعاتنا بارتفاع الفائدة الأمريكية وبسبب قوة الدولار، الذي اعتقدنا أنه سيعوض الأثر الإيجابي للزيادة فِيْ الطلب على الملاذ الآمن المرتبط بـ وقالت باين فِيْ تعليقها “الحرب فِيْ أوكرانيا وارتفاع التضخم”.

قال باين إن الذهب قد ينخفض ​​إلَّى 1650 دولارًا للأوقية بنهاية العام، قبل أن تبدأ الأسعار فِيْ الارتفاع مرة أخرى فِيْ عام 2023.