أسعار الذهب اليوم فِيْ البحرين الأحد 24 يوليو 2022

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ البحرين فِيْ بداية تداولات يوم الأحد 24 يوليو 2022، مع استمرار عطلة نهاية الأسبوع للأسواق المالية العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ البحرين

استقر متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ البحرين اليوم عَنّْد نحو 20.95 ديناراً (55.57 دولاراً).

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ البحرين (الأكثر تداولا فِيْ السوق) 18.33 دينار (48.63 دولار).

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ البحرين 15.71 دينار (41.68 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ البحرين، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 12.22 ديناراً (32.42 دولاراً).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ البحرين

وارتفع سعر الاوقية (الاونصة) اليوم فِيْ البحرين، خلال التعاملات الصباحية يوم الاحد، الى 651.55 دينارا (1728 دولارا). فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ البحرين 146.65 دينار (389.02 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ لتحقق أرباحًا لأول مرة منذ أكثر من شهر، بعد أن هبطت أسعار الذهب الخميس الماضي، إلَّى أدنى مستوياتها فِيْ عام كامل.

وفِيْ ختام الجلسة الأولى يوم الجمعة عزز الذهب مكاسبه اللحظية، وارتفع سعر أوقية الذهب بنهاية جلسة تداول الجمعة بنسبة 0.54٪ ووصل إلَّى مستويات 1.727.59 دولار للأونصة.

مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، أعطى هذا دفعة مشجعة لأسعار الذهب طوال جلسة الجمعة، والتي من المتوقع أن تستمر فِيْ بداية الجلسة غدًا الاثنين.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمعدل قوي قدره 4.17٪، مما يعكس عدم استقرار ثقة التجار فِيْ الاتجاه المستقبلي للاقتصاد الأمريكي، مما يعزز الطلب على المعدن الثمين.