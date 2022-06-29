أسعار الذهب اليوم فِيْ البحرين الأربعاء 29 يونيو 2022.. عيار 21 يقفز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ البحرين خلال التعاملات الصباحية يوم الأربعاء 29 يونيو 2022، بعد ارتفاع كبير فِيْ الأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ البحرين

وارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ البحرين إلَّى 22.09 دينار (58.59 دولار).

وارتفع غرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ البحرين (الأكثر تداولا فِيْ السوق) ليسجل 19.33 دينارا (51.27 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ البحرين 16.57 دينار (43.94 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ البحرين، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطاً نحو 12.89 ديناراً (34.18 دولاراً).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ البحرين

وسجل سعر الاوقية (الاونصة) اليوم فِيْ البحرين، خلال التعاملات الصباحية يوم الاربعاء، نحو 687 ديناراً (1822 دولاراً).

فِيْما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ البحرين (8 جرامات من عيار 21 قيراطا) نحو 154.63 دينارا (410.15 دولارات).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف خلال جلسة التداول اليوم، حيث يترقب الاقتصاد العالمي تداعيات قرار مجموعة السبع بحظر واردات الذهب الروسي.

وارتفعت العقود الفورية فِيْ التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بنسبة 0.08٪ إلَّى 1821.9 دولار للأوقية، لكنها أقل من سعر بداية التعاملات هذا الأسبوع (الإثنين) حتى لامست حاجز 1840 دولارًا.

قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75٪ إلَّى 2.50٪.

ويأتي القرار فِيْ ضوء التطورات فِيْ الأسواق المالية العالمية، وضمن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لضمان حسن سير أسواق المال فِيْ مملكة البحرين.