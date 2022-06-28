أسعار الذهب اليوم فِيْ البحرين الثلاثاء 28 يونيو 2022.. تراجع الطلب

انخفض متوسط ​​سعر الذهب اليوم فِيْ البحرين، مساء تداولات الثلاثاء 28 يونيو 2022، على الرغم من ارتفاع “المعدن الثمين” عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ البحرين

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ البحرين، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 22.09 ديناراً (58.59 دولاراً).

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ البحرين (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 19.33 ديناراً (51.27 دولاراً)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

كَمْا انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ البحرين اليوم ليسجل 16.57 دينار (43.94 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ البحرين، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطاً نحو 12.89 ديناراً (34.18 دولاراً).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ البحرين

وسجل سعر أوقية اليوم فِيْ البحرين، خلال التعاملات المسائية، نحو 687 ديناراً (1822 دولاراً).

فِيْما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ البحرين (8 جرامات من عيار 21 قيراطا) نحو 154.63 دينارا (410.15 دولارات).

اسعار الذهب اليوم عالميا

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال جلسة تداول اليوم، بالتزامن مع ضعف عائدات سندات الخزانة الأمريكية، فِيْ ظل تحذيرات من احتمال حدوث ركود فِيْ الاقتصاد الأمريكي، بينما تنتظر الأسواق أي تطورات تتعلق بحظر مجموعة الدول السبع. لاستيراد المعدن النفِيْس من روسيا.

حذر اقتصاديون من وكالة التصنيف الائتماني Standard & Poor’s يوم الاثنين من أن استمرار السياسة العدوانية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي يزيد من فرص حدوث ركود فِيْ الولايات المتحدة العام المقبل، حيث يكافح التضخم المتسارع عَنّْ طريق رفع أسعار الفائدة على حساب النمو الاقتصادي.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.21٪ إلَّى 1828.80 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.30٪ إلَّى 1828.17 دولارًا للأوقية.

كَمْا ارتفعت العقود الآجلة للفضة لتسليم يوليو بنسبة 0.55٪ عَنّْد 21.28 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري بنسبة 0.37٪ عَنّْد 911.36 دولارًا، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1.32٪ إلَّى 1895.09 دولارًا.

استقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – عَنّْد 103.91 نقطة.