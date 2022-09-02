أسعار الذهب اليوم فِيْ البحرين الجمعة 2 سبتمبر 2022.. الأصفر يلمع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ البحرين فِيْ التعاملات المسائية، الجمعة 2 سبتمبر 2022، تزامنا مع صعود المعدن الأصفر عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ البحرين

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ البحرين اليوم إلَّى نحو 20.77 ديناراً (55.11 دولاراً) مقابل 20.56 ديناراً فِيْ نهاية تعاملات أمس.

وارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ البحرين (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 18.18 ديناراً (48.22 دولاراً) مقابل 170.99 ديناراً بنهاية تداولات الخميس.

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ البحرين 15.58 ديناراً (41.33 دولاراً)، مقابل 15.42 ديناراً فِيْ ختام أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ البحرين، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 12.12 ديناراً (32.15 دولاراً)، مقابل 11.99 ديناراً فِيْ نهاية تعاملات أمس.

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ البحرين

وارتفع سعر الأونصة (الأونصة) اليوم فِيْ البحرين، خلال تداولات مساء الجمعة، إلَّى 646.06 ديناراً (1714 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة فِيْ البحرين نحو 145.42 دينار (385.75 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، مع تراجع الدولار عَنّْ قممه الأخيرة، لكن المعدن الثمين يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سوف يلتزم بموقفه المتشدد فِيْ رفع أسعار الفائدة.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلَّى 1702.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش، لكنه ظل منخفضًا بنحو 2٪ منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1714.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪، لكنه ليس بعيدًا عَنّْ أعلى مستوى له فِيْ 20 عامًا، والذي سجله فِيْ الجلسة السابقة، فِيْما يترقب المستثمرون بيانات التوظيف الأمريكية، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري فِيْ SBI Asset Management، إن إصدار بيانات أضعف من المتوقع يمكن أن يضعف التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير ويخفف، مؤقتًا على الأقل، بعض ضغوط البيع على الذهب.

يُنظر إلَّى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.