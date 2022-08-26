أسعار الذهب اليوم فِيْ البحرين الجمعة 26 أغسطس 2022.. هبوط محدود

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ البحرين فِيْ تعاملات صباح اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022، تزامنا مع تذبذب أسعار المعدن الأصفر عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ البحرين

وانخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ البحرين اليوم بنحو 21.29 ديناراً (56.49 دولاراً).

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ البحرين (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 18.63 دينار (49.43 دولار).

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ البحرين 15.97 دينار (42.36 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ البحرين، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطاً نحو 12.42 ديناراً (32.95 دولاراً).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ البحرين

وانخفض سعر الاوقية (الاونصة) اليوم فِيْ البحرين، خلال التعاملات الصباحية ليوم الجمعة، الى 662.25 دينارا (1757 دولارا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب، اليوم الجمعة، فِيْ البحرين نحو 149.06 ديناراً (395.41 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، بدأت أسعار الذهب اليوم الجمعة فِيْ اتجاه أفقي، تحسبا لخطاب رئيس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي جيروم باول فِيْ مؤتمر الاحتياطي الفِيْدرالي، بمشاركة كبار مسؤولي البنوك المركزية حول العالم.

وبلغ سعر أوقية الذهب فِيْ التعاملات المبكرة اليوم الجمعة 1756.7 دولار للأوقية، بانخفاض 0.11٪، وهُو انخفاض سبقه ارتفاع بنسبة 0.12٪ فِيْ بداية الجلسة.

اختبر الذهب أمس الخميس أعلى مستوى له فِيْ أسبوع واحد عَنّْد 1765 دولارًا للأوقية حيث ساهمت حزمة الدعم الصينية بشكل فعال فِيْ التعافِيْ الأخير للذهب، والذي انخفض إلَّى ما دون 1730 دولارًا الأسبوع الماضي.

فِيْ وقت لاحق من اليوم، سيقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي باول عرضًا تقديميًا، وسيكون أبرز خطاب، والذي من المتوقع أن يؤكد استمرار البنك المركزي فِيْ العمل بشكل حاسم لخفض التضخم، إشارات حول معدل الزيادة فِيْ أسعار الفائدة.

فِيْ حين أنه من المتوقع أن يمتنع باول عَنّْ إعطاء سعر مباشر، فإن الأسواق ستحلل الرسائل التي سيقدمها حول كَيْفَِيْة نظر البنك إلَّى مخاطر النمو وما إذا كان ذلك سيسمح بخفض سعر الفائدة.

وبعد أن انخفض الذهب من 1814 دولارًا فِيْ بداية يوليو الماضي، إلَّى أدنى مستوى له عَنّْد 1728 دولارًا لهذا الشهر ؛ عاد السعر يوم أمس الخميس، واقترب من المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يوم عَنّْد 1767 دولار.