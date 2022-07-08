أسعار الذهب اليوم فِيْ البحرين الجمعة 8 يوليو 2022.. ارتفاع محدود

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ البحرين خلال تداولات مساء الجمعة 8 يوليو 2022، تزامنا مع صعود “النفِيْس” عالميا مقابل تراجع الدولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ البحرين

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ البحرين خلال تداولات مساء الجمعة، ليصل إلَّى 21.14 ديناراً بحرينياً (56.08 دولاراً).

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ البحرين إلَّى 15.86 دينارًا بحرينيًا (42.06 دولارًا) خلال التعاملات المسائية اعتبارًا من يوم الجمعة، وفقًا لمنصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ البحرين، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 12.33 دينار بحريني (32.71 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 10.57 دينارًا (28.04 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ البحرين

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ البحرين (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 18.50 دينار بحريني (49.07 دولار) خلال التداولات المسائية يوم الجمعة.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ البحرين نحو 657.57 ديناراً بحرينياً (1744 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ البحرين (8 جرامات عيار 21) نحو 148.01 ديناراً بحرينياً (392.55 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفع الذهب بشكل طفِيْف يوم الجمعة مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على المسار الصحيح لأكبر خسارة أسبوعية فِيْ 8 أسابيع بعد تقويض الطلب على المعدن الثمين.

وبحلول الساعة 0323 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 1744.07 دولارًا للأوقية. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1٪ إلَّى 1740.50 دولار.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد المكاسب التي تحققت فِيْ الجلستين السابقتين، والتي دعمت الذهب، والذي لا يولد فائدة ثابتة.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002، مما أبقى الذهب المقوم بالدولار بالقرب من أدنى مستوى فِيْ تسعة أشهر سجله يوم الأربعاء.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 19.23 دولارًا للأوقية وارتفع البلاتين بنسبة 0.2٪ إلَّى 874.52 دولارًا للأوقية، لكن كلاهما يتجه نحو خسائر أسبوعية.

وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلَّى 2000.68 دولار للأوقية وزاد بنحو 2 بالمئة خلال الأسبوع.