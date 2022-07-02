أسعار الذهب اليوم فِيْ البحرين السبت 2 يوليو 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ البحرين خلال تداولات اليوم السبت 2 يوليو 2022، رغم عطلة الأسواق العالمية.

الأسواق المالية العالمية لديها عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الذهب اليوم فِيْ البحرين

متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ البحرين 22.00 دينار (58.33 دولار).

وارتفع غرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ البحرين (الأكثر تداولا فِيْ السوق) ليسجل 19.25 دينارا (51.04 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ البحرين 16.50 دينار (43.75 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ البحرين، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطاً نحو 12.83 ديناراً (34.02 دولاراً).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ البحرين

وسجل سعر أوقية اليوم فِيْ البحرين، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، نحو 687 ديناراً (1822 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ البحرين (8 جرامات من عيار 21 قيراطا) نحو 684.15 دينارا (1.814 دولار).

أسعار الذهب العالمية

ورغم أن أسعار العقود الفورية للذهب أغلقت على ارتفاع 3 دولارات فِيْ نهاية جلسة الجمعة، لتصل إلَّى 1810.81 دولار، إلا أنها تراجعت 1.6٪ على أساس أسبوعي.

خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تذبذب الذهب بين مكاسب وخسائر، فِيْ وقت تحسن فِيْه الدولار وصعد يوم الجمعة لليوم الثالث، وهُو ما قد يفسر سبب تراجع الذهب.