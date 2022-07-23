أسعار الذهب اليوم فِيْ البحرين السبت 23 يوليو 2022.. صعود جماعي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ البحرين خلال تعاملات يوم السبت 23 يوليو 2022، تزامنا مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ البحرين

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ البحرين إلَّى نحو 20.95 دينار (55.57 دولار).

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ البحرين (الأكثر تداولا فِيْ السوق) 18.33 دينار (48.63 دولار).

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ البحرين 15.71 دينار (41.68 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ البحرين، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 12.22 ديناراً (32.42 دولاراً).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ البحرين

وارتفع سعر الاوقية (الاونصة) اليوم فِيْ البحرين خلال التعاملات الصباحية الى نحو 651.55 دينارا (1.728 دولارا). فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ البحرين 146.65 دينار (389.02 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب فِيْ ختام جلسة أمس الجمعة، لتحقق أرباحًا للمرة الأولى منذ أكثر من شهر.

عزز الذهب مكاسبه خلال اليوم، وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.54٪ أو 9.21 دولار ليستقر عَنّْد 1727.59 دولار للعقود الفورية.