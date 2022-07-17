أسعار الذهب اليوم فِيْ الجزائر الأحد 17 يوليو 2022.. طلب محدود

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ الجزائر خلال تداولات مساء الأحد 17 يوليو 2022، على الرغم من تسجيل “النفِيْس” خسائر أسبوعية بلغت 2.2٪ عالميا.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ الجزائر

وبلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الجزائر، خلال التعاملات المسائية، نحو 8،101 ألف دينار (54.97 دولار).

وبقي متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الجزائر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد مستوى 7088 ألف دينار (48.10 دولار).

كَمْا لم يتغير متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ الجزائر، حيث سجل 6075 ألف دينار (41.23 دولارًا)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الجزائر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4.725 ألف دينار (32.07 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ الجزائر

وسجل سعر أونصة اليوم فِيْ الجزائر، خلال التعاملات المسائية، نحو 251.926 ألف دينار (1.710 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الجزائر نحو 56705 ألف دينار (384.81 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف عَنّْد تسوية جلسة التداول يوم الجمعة (نهاية جلسات الأسبوع)، لتسجل أطول موجة من الخسائر الأسبوعية فِيْ قرابة 4 سنوات.

شهد المعدن الثمين خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، مع قوة الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية سترتفع بشكل حاد لوقف تسارع التضخم.

وينتظر المستثمرون قرار السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي نهاية الشهر الجاري، وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الأولى منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي.

كشفت البيانات أن مبيعات التجزئة فِيْ الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 1٪ فِيْ يونيو الماضي، متجاوزة التوقعات البالغة 0.9٪، كَمْا ارتفع مؤشر ثقة المستهلك “ميتشيجان” عَنّْد 51.1 نقطة فِيْ القراءة الأولية لشهر يوليو، على عكس التوقعات التي كانت قد تراجعت. إلَّى 49 نقطة.

انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.1٪، أو 2.20 دولار، لتصل إلَّى 1703.60 دولار للأوقية عَنّْد الاستقرار، بانخفاض 2.2٪ فِيْ إجمالي الأسبوع الماضي.