أسعار الذهب اليوم فِيْ الجزائر الأحد 24 يوليو 2022.. تعاملات هادئة

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ الجزائر خلال تداولات مساء الأحد 24 يوليو 2022، وسط مكاسب أسبوعية عالمية بنسبة 1.4٪.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ الجزائر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الجزائر، خلال التعاملات المسائية، نحو 8112 ألف دينار (55.57 دولار).

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الجزائر (الأكثر تداولا فِيْ السوق)، ليبقى عَنّْد المستوى 7098 ألف دينار (48.63 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطا اليوم فِيْ الجزائر نحو 6084 ألف دينار (41.68 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الجزائر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 4،732 ألف دينار (32.42 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ الجزائر

وسجل سعر أوقية اليوم فِيْ الجزائر، خلال التعاملات المسائية، نحو 252.273 ألف دينار (1.728 دولار).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الجزائر (8 جرامات عيار 21) نحو 56783 ألف دينار (389.02 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب عَنّْد تسوية جلسة التداول يوم الجمعة (إغلاق جلسات الأسبوع) بعد البيانات الاقتصادية، لتحقق مكاسب أسبوعية بعد 5 أسابيع متتالية من التراجع.

واستفاد المعدن الأصفر من تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، إضافة إلَّى تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عَنّْد 2.81٪.

وكشفت بيانات S&P Global أن مؤشر مديري المشتريات فِيْ الولايات المتحدة سجل انكَمْاشًا هذا الشهر لأول مرة منذ يونيو 2022، مع انخفاض حاد فِيْ أداء نشاط الخدمات.

يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ الأسبوع الأخير من شهر يوليو، وسط توقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي.

وارتفعت أسعار عقود الذهب الآجلة تسليم أغسطس 0.8٪، أو ما يعادل 14 دولارًا، لتصل إلَّى 1727.40 دولارًا للأوقية عَنّْد تسوية جلسة الجمعة الماضية.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الثمين بنسبة 1.4٪ خلال إجمالي التعاملات الأسبوع الماضي.