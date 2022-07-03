أسعار الذهب اليوم فِيْ الجزائر الأحد 3 يوليو 2022.. تعاملات هادئة

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ الجزائر خلال تداولات مساء الأحد 3 يوليو 2022، على الرغم من تسجيل المعدن النفِيْس العالمي خسائر أسبوعية بلغت 1.6٪.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ الجزائر

ظل متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الجزائر، خلال التعاملات المسائية، عَنّْد المستوى 8.548 ألف دينار (58.33 دولار).

ولم يتغير متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الجزائر (الأكثر تداولا فِيْ السوق)، مسجلا نحو 7.480 ألف دينار (51.04 دولار).

كَمْا ثبت متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ الجزائر بنحو 6411 ألف دينار (43.75 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الجزائر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4986 ألف دينار (34.02 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ الجزائر

وسجل سعر أونصة اليوم فِيْ الجزائر، خلال التعاملات المسائية، نحو 265.489 ألف دينار (1814 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الجزائر نحو 59839 ألف دينار (408.31 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، قلصت أسعار الذهب من خسائرها عَنّْد تسوية جلسة التداول يوم الجمعة (نهاية الأسبوع)، بعد البيانات الاقتصادية فِيْ الولايات المتحدة ومع استمرار توقع التضخم وآفاق السياسة النقدية.

نجح المعدن الثمين فِيْ تقليص معظم خسائره التي سجلها فِيْ وقت سابق من جلسة تداول يوم الجمعة، بعد انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلَّى أقل من 3٪، لكنه تأثر بالأداء القوي للعملة الأمريكية.

وكشفت بيانات من معهد التوريد الأمريكي، أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بلغ 53 نقطة فِيْ يونيو الماضي، مقابل 56.1 نقطة فِيْ الشهر السابق، ليسجل أدنى مستوى له فِيْ عامين.

شهد الذهب أسوأ أداء فصلي منذ أوائل عام 2022 وانخفض بنسبة 7.7٪، مع استقرار الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته فِيْ عقدين من الزمن، مما جعل المعدن النفِيْس أقل جاذبية للمستثمرين، خاصة مع الزيادات المتوقعة فِيْ أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. .

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.3٪ أو 5.80 دولار أمريكي إلَّى 1801.50 دولار أمريكي للأوقية عَنّْد التسوية، مقلصة خسائرها التي بلغت 1783 دولارًا أمريكيًا خلال تعاملات الجمعة الماضية.

وسجلت العقود الآجلة للمعدن النفِيْس تراجعا بنحو 1.6 بالمئة فِيْ إجمالي التعاملات الأسبوع الماضي.

كَمْا انخفض سعر الفضة لتسليم سبتمبر بنسبة 3.4٪ أو 68 سنتًا إلَّى 19.667 دولارًا للأوقية، وهُو أدنى مستوى منذ يوليو 2022.