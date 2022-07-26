أسعار الذهب اليوم فِيْ الجزائر الثلاثاء 26 يوليو 2022.. طلب ملحوظ

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الجزائر خلال تداولات مساء الثلاثاء 26 يوليو 2022، مع صعود “النفِيْس” عالميا، رغم مخاوف من حدوث ركود.

سعر الذهب اليوم فِيْ الجزائر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الجزائر، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 8094 ألف دينار (55.31 دولار)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الجزائر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 7082 ألف دينار (48.39 دولار).

كَمْا ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ الجزائر إلَّى نحو 6070 ألف دينار (41.48 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الجزائر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4.721 ألف دينار (32.26 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الجزائر

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الجزائر، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 251.712 ألف دينار (1720 دولارا).

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الجزائر (8 جرامات عيار 21) نحو 56657 ألف دينار (387.15 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب خلال جلسة التداول اليوم، مدعومة بمخاوف السوق بشأن تباطؤ النمو العالمي، مما دفع الطلب على المعدن النفِيْس كَمْلاذ آمن، لكن التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية لا تزال تحد من هذا الارتفاع.

وينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا، مع توقعات برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، بعد تسارع التضخم فِيْ الولايات المتحدة إلَّى 9.1٪، وهُو أعلى مستوى له منذ عام 1981.

أعلن البنك المركزي الزيمبابوي، الاثنين، عَنّْ توزيع 2000 قطعة ذهبية على البنوك التجارية لبيعها للشعب فِيْ خطوة غير مسبوقة تهدف إلَّى تعزيز الثقة بالعملة المحلية والحد من تسارع التضخم فِيْ البلاد، لاستخدامها فِيْ المعاملات. والمشتريات، مما عزز الطلب على الذهب أكثر.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.33٪ إلَّى 1724.80 دولارًا للأوقية، وارتفع السعر الفوري للتسليم بنسبة 0.38٪ إلَّى 1726.06 دولارًا للأوقية.

كَمْا ارتفعت العقود الآجلة للفضة لتسليم سبتمبر بنسبة 1.10٪ عَنّْد 18.53 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري بنسبة 0.77٪ عَنّْد 885.95 دولارًا، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.49٪ إلَّى 2017.43 دولارًا.

استقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – عَنّْد 106.44 نقطة، ولا يزال بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002.