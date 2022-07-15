أسعار الذهب اليوم فِيْ الجزائر الجمعة 15 يوليو 2022.. عيار 21 ينخفض

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات ليلة الجمعة 15 يوليو 2022، متزامنة مع تراجع “الثمين” عالميا بضغط من قوة الدولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ الجزائر

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الجزائر، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 8064 ألف دينار (54.80 دولار)، مقابل 8068 ألف دينار (54.83 دولار) فِيْ نهاية تعاملات الخميس.

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ الجزائر إلَّى 6،048 ألف دينار (41.10 دولار) مقابل 6،051 ألف دينار (41.12 دولار) فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة «سعر الذهب اليوم». متخصصون فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الجزائر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 4،704 ألف دينار (31.97 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 4،032 ألف دينار (27.40 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الجزائر

وانخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الجزائر (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى مستوى 7056 ألف دينار (47.95 دولاراً) مقابل 7060 ألف دينار (47.98 دولاراً).

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الجزائر نحو 250776 ألف دينار (1704 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الجزائر نحو 56446 ألف دينار (383.61 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة وظلت على المسار الصحيح للتراجع الأسبوعي الخامس على التوالي، حيث أثر استمرار ارتفاع الدولار والمخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.

وتراجع سعر الذهب فِيْ التعاملات الفورية 0.3٪ إلَّى 1704.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، ليفقد 2.1٪ منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1701.70 دولار.

يحوم الدولار حول أعلى مستوى له منذ 20 عاما، مستمرا فِيْ خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بين المستثمرين الأجانب، بعد أن هبط المعدن الثمين بأكثر من 2٪ أمس الخميس.

قال اثنان من صانعي السياسة الفِيْدراليين الأكثر تشددًا يوم الخميس إنهما يفضلان رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى فِيْ اجتماع السياسة النقدية لهذا الشهر.

تزيد أسعار الفائدة وعائدات السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، والتي لا تؤدي إلَّى عوائد ثابتة.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات يوم الجمعة، مما عزز سعر الذهب بشكل طفِيْف.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.1٪ إلَّى 18.18 دولارًا للأوقية، لتخسر نحو 6٪ هذا الأسبوع، متجهةً إلَّى الخسارة الأسبوعية السابعة على التوالي.

وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلَّى 840.53 دولار للأوقية. انخفض البلاتين بنحو 6.4 ٪ هذا الأسبوع، وهُو أكبر انخفاض فِيْ 3 أشهر.

وارتفع البلاديوم 0.4٪ إلَّى 1904.27 دولارات، لكنه تراجع بنسبة 13٪ هذا الأسبوع، وهُو أكبر انخفاض منذ نوفمبر الماضي.