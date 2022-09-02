أسعار الذهب اليوم فِيْ الجزائر الجمعة 2 سبتمبر 2022.. صعود جماعي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الجزائر خلال تداولات مساء الجمعة 2 سبتمبر 2022، تزامنا مع صعود “النفِيْس” عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ الجزائر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الجزائر، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 7.741 ألف دينار (55.11 دولار)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الجزائر (الأكثر تداولا فِيْ السوق)، إلَّى مستوى 6.773 ألف دينار (48.22 دولار).

كَمْا ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ الجزائر إلَّى نحو 5.806 ألف دينار (41.33 دولار).

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 4.516 ألف دينار (32.15 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الجزائر

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ الجزائر، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 240741 ألف دينار (1714 دولارا).

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الجزائر (8 جرامات عيار 21) نحو 54187 ألف دينار (385.75 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، مع تراجع الدولار عَنّْ قممه الأخيرة، لكن المعدن الثمين يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي سوف يلتزم بموقفه المتشدد فِيْ رفع أسعار الفائدة.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلَّى 1702.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش، لكنه ظل منخفضًا بنحو 2٪ منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1714.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪، لكنه ليس بعيدًا عَنّْ أعلى مستوى له فِيْ 20 عامًا، والذي سجله فِيْ الجلسة السابقة، فِيْما يترقب المستثمرون بيانات التوظيف الأمريكية، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري فِيْ SBI Asset Management، إن إصدار بيانات أضعف من المتوقع يمكن أن يضعف التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير ويخفف، مؤقتًا على الأقل، بعض ضغوط البيع على الذهب.

يُنظر إلَّى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.