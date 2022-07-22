أسعار الذهب اليوم فِيْ الجزائر الجمعة 22 يوليو 2022.. سوق مضطربة

شهدت أسعار الذهب اليوم فِيْ الجزائر، خلال تعاملات الجمعة 22 يوليو 2022، حالة من التذبذب بين انخفاض عَنّْد الافتتاح ثم يليه ارتفاع.

لا تزال أسعار الذهب عالمياً تنتظر موقف الاحتياطي الفِيْدرالي (المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة على الدولار خلال شهر أغسطس المقبل بنسبة تتراوح بين 0.75٪ إلَّى 1٪، بحسب توقعات خبراء السوق المالية، وبناءً على ذلك. “النفِيْس” مرشح قوي للانحدار.

سعر الذهب اليوم فِيْ الجزائر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الجزائر نحو 8145 دينارا (55.82 دولار)، خلال التعاملات المسائية يوم الجمعة.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ الجزائر خلال تداولات مساء الجمعة نحو 6109 دنانير، بما يعادل (41.87) دولاراً.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الجزائر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 4752 ديناراً (32.56 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 4073 ديناراً (27.91 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الجزائر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الجزائر (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) نحو 7،127 ديناراً (48.85 دولاراً)، خلال التداولات المسائية من اليوم الجمعة 22 يوليو 2022.

ويتداول سعر الأونصة اليوم بنحو 253.322 ألف دينار (1736 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الجزائر (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 57،019 ألف دينار (390.77 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، على الرغم من أن احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي وقوة الدولار قد حدت من المكاسب.

وبحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلَّى 1727.09 دولار للأوقية. تراجعت الأسعار إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ أكثر من عام عَنّْد 1،680.25 دولارًا يوم الخميس، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3٪.

الذهب ارتفع بنسبة 1.2 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلَّى 1727 دولارًا للأوقية.

وقال كريج إيرلام، المحلل فِيْ Oanda Exchange “انخفضت العوائد مما قد يدعم المعدن الأصفر على المدى القصير”.

وأضاف “إذا كنا نتجه نحو قبول معدلات نمو منخفضة أو ركود، فِيْمكن للذهب الاستفادة من الزخم الحالي لأنه قد يلغي الحاجة إلَّى أن يكون الاحتياطي الفِيْدرالي حادًا كَمْا هُو الآن”.

ينتظر المستثمرون حاليًا اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ 26-27 يوليو، حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للسيطرة على التضخم المتزايد.

انضم البنك المركزي الأوروبي إلَّى نظرائه العالميين فِيْ مكافحة التضخم المتصاعد ورفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع، حتى فِيْ الوقت الذي عانى فِيْه اقتصاد منطقة اليورو من تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا.

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الثمين، مما لا يولد عوائد ثابتة، ويعزز الدولار، مما يجعل الذهب باهظ الثمن بالنسبة للمشترين فِيْ الخارج.

بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، استقرت الفضة فِيْ المعاملات الفورية عَنّْد 18.78 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1٪ إلَّى 880 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.5٪ إلَّى 1902.18 دولارًا.