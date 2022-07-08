أسعار الذهب اليوم فِيْ الجزائر الجمعة 8 يوليو 2022.. هبوط مسائي

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الجزائر خلال التعاملات المسائية، الجمعة 8 يوليو 2022، رغم صعود المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الجزائر

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم، فِيْ الجزائر، إلَّى مستوى 8.217 ألف دينار (55.98 دولار)، مقابل 8231 ألف دينار فِيْ نهاية أمس.

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الجزائر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) اليوم، مسجلا نحو 7،190 ألف دينار (48.98 دولار)، مقابل 7،203 ألف دينار فِيْ نهاية تعاملات أمس.

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ الجزائر بنحو 6.163 ألف دينار (41.99 دولار) مقابل 6.174 ألف دينار فِيْ ختام أمس الخميس، بحسب منصة «سعر الذهب اليوم» المتخصصة. فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الجزائر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 4.793 ألف دينار (32.66 دولار) مقابل 4.802 ألف دينار فِيْ ختام تداولات أمس الخميس.

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ الجزائر

وسجل سعر أوقية الذهب (أونصة) اليوم فِيْ الجزائر، خلال التعاملات المسائية، نحو 255.539 ألف دينار (1.741 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الجزائر نحو 57518 ألف دينار (391.87 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفع الذهب بشكل طفِيْف يوم الجمعة مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على المسار الصحيح لأكبر خسارة أسبوعية فِيْ 8 أسابيع بعد تقويض الطلب على المعدن الثمين.

وبحلول الساعة 0323 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 1744.07 دولارًا للأوقية. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1٪ إلَّى 1740.50 دولار.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد المكاسب التي تحققت فِيْ الجلستين السابقتين، والتي دعمت الذهب، والذي لا يولد فائدة ثابتة.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002، مما أبقى الذهب المقوم بالدولار بالقرب من أدنى مستوى فِيْ تسعة أشهر سجله يوم الأربعاء.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 19.23 دولارًا للأوقية وارتفع البلاتين بنسبة 0.2٪ إلَّى 874.52 دولارًا للأوقية، لكن كلاهما يتجه نحو خسائر أسبوعية.

وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلَّى 2000.68 دولار للأوقية وزاد بنحو 2 بالمئة خلال الأسبوع.