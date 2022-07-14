أسعار الذهب اليوم فِيْ الجزائر الخميس 14 يوليو 2022.. إقبال ضعيف

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الجزائر، خلال التعاملات المسائية ليوم الخميس 14 يوليو 2022، تزامنا مع تراجع “الثمين” عالميا بضغط من قوة الدولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ الجزائر

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الجزائر، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 8068 ألف دينار (54.83 دولار).

وانخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الجزائر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 7060 ألف دينار (47.98 دولار).

كَمْا انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ الجزائر إلَّى 6051 ألف دينار (41.12 دولارًا)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الجزائر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 4،707 ألف دينار (31.98 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر أوقية اليوم فِيْ الجزائر، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 250.929 ألف دينار (1705 دولارات).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الجزائر نحو 56481 ألف دينار (383.82) دولار.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1٪ خلال جلسة تداول اليوم، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، مع تراجع التوقعات الخاصة بالذهب بالفعل بسبب مخاوف من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي إلَّى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا الشهر لمعالجة ارتفاع التضخم.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 1٪ إلَّى 1718.69 دولار للأوقية. كَمْا تراجعت العقود الآجلة للذهب فِيْ الولايات المتحدة بنسبة 1٪ إلَّى 1717.70 دولار.

سجل الدولار مستوى قياسيًا جديدًا فِيْ 20 عامًا، مما أضر بالطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية بين المشترين الذين يمتلكون عملات أخرى.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما قلل من جاذبية الذهب غير الثابت العائد.

أظهرت بيانات الليلة الماضية أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي قفز بنسبة 9.1٪ فِيْ يونيو، وهُو أكبر ارتفاع منذ أكثر من 4 عقود.

دفع ارتفاع الدولار أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ نحو عام يوم الأربعاء بعد تقرير التضخم، لكن تراجع العملة الأمريكية ساعد المعدن الثمين على تحقيق انتعاش حاد وإنهاء الجلسة على ارتفاع.

تشير التوقعات إلَّى أن بنك الاحتياطي الفِيْدرالي سيكثف تحركاته للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المقبل للسياسة فِيْ 26-27 يوليو.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تضر بجاذبيته لأنه لا يولد عائدًا ثابتًا.

وتراجعت الفضة الفورية 1.1 بالمئة إلَّى 18.98 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 1.5 بالمئة إلَّى 841.96 دولار، ونزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلَّى 149.43 دولار.