أسعار الذهب اليوم فِيْ الجزائر السبت 16 يوليو 2022.. طلب ملحوظ

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الجزائر، خلال التداولات المسائية ليوم السبت 16 يوليو 2022، على الرغم من تسجيل “النفِيْس” خسائر أسبوعية بلغت 2.2٪ عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ الجزائر

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الجزائر، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 8.1.01 ألف دينار (54.97 دولار).

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الجزائر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) ليصل إلَّى مستوى 7088 ألف دينار (48.10 دولار).

كَمْا ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ الجزائر إلَّى 6075 ألف دينار (41.23 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الجزائر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4.725 ألف دينار (32.07 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ الجزائر

وارتفع سعر الاوقية (الاونصة) اليوم فِيْ الجزائر خلال التعاملات المسائية الى نحو 251.926 الف دينار (1710 دولارات).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الجزائر نحو 56705 ألف دينار (384.81 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف عَنّْد انتهاء جلسة تداول يوم الجمعة (نهاية جلسات الأسبوع)، لتسجل أطول موجة من الخسائر الأسبوعية منذ ما يقرب من 4 سنوات.

شهد المعدن الثمين خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، مع قوة الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية سترتفع بشكل حاد لوقف تسارع التضخم.

وينتظر المستثمرون قرار السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي نهاية الشهر الجاري، وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الأولى منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي.

كشفت بيانات اليوم أن مبيعات التجزئة فِيْ الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 1٪ فِيْ يونيو الماضي، متجاوزة التوقعات عَنّْد 0.9٪، كَمْا ارتفع مؤشر ثقة المستهلك “ميتشيجان” عَنّْد 51.1 نقطة فِيْ القراءة الأولية لشهر يوليو، خلافًا للتوقعات التي كانت قد ارتفعت. انخفض إلَّى 49 نقطة.

انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.1٪، أو 2.20 دولار، لتصل إلَّى 1703.60 دولار للأوقية عَنّْد الاستقرار، بانخفاض 2.2٪ فِيْ إجمالي الأسبوع الماضي.