أسعار الذهب اليوم فِيْ الجزائر السبت 23 يوليو 2022.. هبوط ملحوظ

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات السبت 23 يوليو 2022 بشكل هامشي مع بدء عطلة نهاية الأسبوع فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ الجزائر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ الجزائر نحو 8112 ديناراً (55.57 دولاراً)، خلال التعاملات المسائية اليوم.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الجزائر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ الجزائر (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) نحو 7098 ديناراً (48.63 دولاراً)، خلال التعاملات المسائية يوم السبت.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ الجزائر خلال تداولات مساء السبت نحو 6084 ديناراً، بما يعادل (41.68 دولاراً).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ الجزائر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 4732 ديناراً (32.42 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 4056 ديناراً (27.79 دولاراً)، بحسب الذهب. -منصة السعر اليوم المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ الجزائر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم حوالي 252.273 ألف دينار (1728 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ الجزائر (8 جرامات عيار 21) نحو 56783 ألف دينار (389.02 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب فِيْ نهاية تعاملات أمس (الجمعة)، لتصل إلَّى أعلى مستوى لها منذ 13 يوليو، وسجلت أول مكسب أسبوعي فِيْ شهر ونصف.

استفاد المعدن الأصفر من تراجع الدولار بعد أن تأثر الذهب سلبًا بالزيادات الحادة فِيْ أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية.

ارتفع سعر عقود الذهب الآجلة – تسليم أغسطس – بنسبة 0.8٪، أي ما يعادل 14 دولارًا، ليسجل مستوى 1727.40 دولارًا للأونصة.

على مدار الأسبوع، ارتفع الذهب بنحو 1.4٪، وهُو أول مكسب أسبوعي فِيْ 6 أسابيع.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر فِيْ أسبوع التداول الماضي بنحو 0.3٪، أو ما يعادل 4.63 دولار، ليصل إلَّى 1.723.44 دولار للأوقية.

انخفض سعر العقود الآجلة للفضة – تسليم سبتمبر – بنسبة 0.8٪، عَنّْد 18.57 دولارًا للأوقية. فِيْ الوقت نفسه، انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.6٪، ليسجل 871.84 دولارًا للأوقية، فِيْ المقابل، ارتفع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 5٪، عَنّْد 191.32 دولارًا للأوقية.