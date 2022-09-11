أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الأحد 11 سبتمبر 2022.. فوق 207 ريالات

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات يوم الأحد 11 سبتمبر 2022، تزامنا مع إغلاق الأسواق العالمية للمعادن الثمينة.

وأسواق الذهب العالمية تقضي عطلة يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ السعودية اليوم 207.60 ريال (55.24 دولار)، وفق منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ السعودية اليوم إلَّى مستوى 155.70 ريال (41.43 دولار)، مقارنة بنفس السعر فِيْ ختام تداولات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.10 ريال (32.23 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 103.80 ريال (27.62 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

ظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) عَنّْد المستوى 181.65 ريال (48.34 دولار) وهُو نفس السعر الذي سجله فِيْ ختام تداولات أمس السبت.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية نحو 6456 ريالاً (1718 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1453 ريالاً (386.72 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

سجل سعر الذهب أول ارتفاع أسبوعي له فِيْ 4 أسابيع مع تراجع الدولار عَنّْ أكبر ارتفاع فِيْ عقدين، مما سمح للذهب بالتقدم.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.3٪ خلال الأسبوع، مع خسائر 5.2٪ خلال الأسابيع الثلاثة السابقة، وأغلقت العقود عَنّْد 1728.60 دولار للأوقية.

من ناحية أخرى، انخفض الدولار الأمريكي مسجلا تراجعا للجلسة عَنّْد 108.35 بعد أن وصل إلَّى 110.79 رغم التصريحات المتشددة من أعضاء مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي حول ضرورة خفض التضخم، والموافقة على زيادة كبيرة فِيْ سعر الفائدة فِيْ الاحتياطي الفِيْدرالي. اجتماع يوم 21 من هذا الشهر.