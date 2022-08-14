أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الأحد 14 أغسطس 2022.. استقرار النفِيْس

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ المملكة العربية السعودية، صباح يوم الأحد 14 أغسطس 2022، بالتزامن مع إغلاق الأسواق العالمية للمعدن الثمين.

وأسواق الذهب العالمية تقضي عطلة يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

ظل سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ السعودية اليوم عَنّْد 217.94 ريال (58.04 دولار)، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

ظل سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات الأحد دون تغيير، ليستقر عَنّْد المستوى 163.46 ريال (43.53 دولار)، وهِيْ نفس المشقة عَنّْد إقفال تداولات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 127.13 ريال (33.86 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 108.97 ريال (29.02 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ السوق) ليبقى عَنّْد المستوى 190.70 ريال (50.78 دولار)، أي نفس السعر فِيْ ختام تداولات أمس السبت.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية نحو 6778 ريالاً (1805 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1526 جنيهاً (406.28 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب، فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضي، لتسجل مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي.

يأتي أداء أسعار المعدن الأصفر مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي واحتمالات رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.3٪ خلال الأسبوع المنتهِيْ يوم الجمعة، للمرة الرابعة على التوالي، لتسجل أطول ارتفاع أسبوعي منذ ديسمبر 2022.