أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الأحد 17 يوليو 2022.. بريق خافت

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات الأحد 17 يوليو 2022، تزامنا مع استمرار إغلاق الأسواق العالمية للمعدن الثمين.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات الأحد عَنّْد مستوى 206.41 ريال (54.97 دولار) وهُو نفس السعر خلال تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” للمراقبة. أسعار الذهب.

ظل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية عَنّْد المستوى 154.81 ريال (41.23 دولار) وهُو نفس السعر الذي سجله فِيْ ختام تداولات أمس السبت.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 120.41 ريال (32.07 دولارًا)، وسعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 103.21 ريال (27.49 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) عَنّْد المستوى 180.62 ريال (48.10 دولار)، مقارنة بنفس السعر خلال تداولات أمس السبت.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية نحو 6419 ريالاً (1710 دولاراً)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1445 ريالاً (384.81 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب فِيْ ختام تعاملات الجمعة الماضية، لتسجل خامس انخفاض أسبوعي على التوالي، حيث أثر استمرار ارتفاع الدولار والمخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.

انخفض سعر الذهب بنسبة 2.1٪ خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

يحوم الدولار حول أعلى مستوى له منذ 20 عاما، ليواصل خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بين المستثمرين الأجانب، بعد أن انخفض المعدن الثمين بأكثر من 2٪ الخميس الماضي.

قال اثنان من صانعي السياسة الفِيْدراليين الأكثر تشددًا يوم الخميس الماضي إنهم يفضلون رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ اجتماع السياسة النقدية لهذا الشهر.

تزيد أسعار الفائدة وعائدات السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، والتي لا تؤدي إلَّى عوائد ثابتة.

أما بالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة إلَّى 18.18 دولارًا للأوقية، وخسرت حوالي 6٪ الأسبوع الماضي، وهِيْ سابع خسارة أسبوعية على التوالي.

انخفض البلاتين إلَّى 840.53 دولار للأوقية، منخفضًا حوالي 6.4٪ الأسبوع الماضي، وهُو أكبر انخفاض فِيْ 3 أشهر.

وسجل البلاديوم 1904.27 دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليرتفع حجم خسائره إلَّى نحو 13٪، وهُو أكبر انخفاض منذ نوفمبر الماضي.