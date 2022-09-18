أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الأحد 18 سبتمبر 2022.. تراجع الأصفر

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 بالتوازي مع عطلة السوق العالمية.

أسواق الذهب العالمية فِيْ عطلة أسبوعية أمس واليوم.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 202.59 ريال (53.92 دولار) مقابل 202.61 ريال (53.92 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 177.27 ريال (47.18 دولار) مقابل 177.29 ريال (47.18 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 151.95 ريال (40.44 دولار)، مقابل 151.96 ريال (40.44 دولار).

وعَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 118.18 ريال (31.45 دولار)، مقابل 118.19 ريال (31.45 دولار) أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية 6301 ريالاً (1677 دولاراً).

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) 1418 ريالاً (377.45 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب فِيْ ختام تعاملات يوم الجمعة (نهاية الأسبوع)، مع توقف ارتفاع الدولار.

لكن مكاسب العملة الأمريكية خلال الأسبوع والتوقعات برفع كبير فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية، أبقت المعدن الثمين دون المستوى الرئيسي 1700 دولار، لتحقق أكبر خسارة أسبوعية فِيْ أربعة أسابيع.

وارتفع الذهب الفوري 0.5 بالمئة إلَّى 1672.48 دولار للأوقية بحلول 1808 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4٪ لتبلغ عَنّْد التسوية 1،683.50 دولار.

وقال فِيْليب ستريبيل كبير محللي السوق فِيْ بلو لاين فِيْوتشرز فِيْ شيكاجو “رأينا الدولار يتراجع … وتسارع انخفاض الاسهم الامريكية وهُو ما ربما حفز بعض الشراء.”

وتراجع الذهب بنحو 2.5 بالمئة الأسبوع الماضي، بعد أن هبط فِيْ وقت سابق إلَّى أدنى مستوى له منذ أبريل 2022.

قال Strebel إن الذهب لم يستفد من مخاطر الركود المتزايدة فِيْ الولايات المتحدة بعد البيانات الاقتصادية الأخيرة ولم يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن.