أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الأحد 21 أغسطس 2022.. استقرار النفِيْس

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية، خلال التعاملات الصباحية يوم الأحد 21 أغسطس 2022، بالتزامن مع إغلاق الأسواق العالمية للمعدن الثمين.

وأسواق الذهب العالمية تقضي عطلة يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

ظل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية عَنّْد المستوى 211.18 ريال (56.23 دولار)، مقارنة بنفس السعر فِيْ ختام تداولات أمس السبت، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم”. لمراقبة أسعار الذهب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية مستوى 158.38 ريال (42.17 دولار) وهُو نفس السعر الذي سجله فِيْ ختام تداولات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 123.19 ريال (32.80 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 105.59 ريال (28.11 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) عَنّْد المستوى 184.78 ريال (49.20 دولار)، مقارنة بنفس السعر فِيْ ختام تداولات أمس السبت.

يبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية حوالي 6568 ريالاً (1749 دولاراً)، وسعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1478 ريالاً (393.59 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

سجل المعدن الثمين أول انخفاض أسبوعي له فِيْ شهر خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

تراجعت أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ ثلاثة أسابيع خلال تعاملات الجمعة الماضية (نهاية أسبوع التداول).

ويأتي هذا التراجع فِيْ ظل ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

خلال تداولات الجمعة، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.66٪ إلَّى 1747.06 دولارًا للأوقية، منخفضًا للجلسة الخامسة على التوالي، فِيْما قد يكون أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر 2022.

كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.47٪ إلَّى 1762.9 دولار.

وشهدت أسعار الذهب ضغوطا نتيجة عودة الدولار إلَّى المكاسب والارتفاع المطرد فِيْ عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما أدى إلَّى تراجع المعدن المقوم بالدولار بدون عائد بنسبة 2.7٪ هذا الأسبوع.

وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق فِيْ Oanda، إن المعدن الثمين “أظهر بعض المقاومة خلال الأسبوع الماضي فِيْ بعض الأحيان وقد يرتد بسرعة إذا تراجعت زيادة الدولار.”

قال عدد من مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي يوم الخميس إن البنك المركزي بحاجة إلَّى مواصلة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع.

يتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يؤدي إلَّى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الأصفر، الأمر الذي لا يحقق عائدًا.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، خسرت الفضة نحو 7.6٪ خلال الأسبوع الماضي، فِيْما قد يكون أكبر خسارة منذ سبتمبر 2022.