أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الأحد 24 يوليو 2022.. بريق النفِيْس يخبو

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية، صباح يوم الأحد 24 يوليو 2022، بالتزامن مع استمرار إغلاق الأسواق العالمية للمعدن الثمين.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

تصدرت المملكة العربية السعودية الدول العربية باحتياطي الذهب بـ 323.1 طن من المعدن الثمين، بحسب تقرير لمجلس الذهب العالمي الصادر فِيْ يونيو الماضي.

الذهب ملاذ آمن، خاصة فِيْ أوقات الأزمات، حيث يتجه كثير من الناس إلَّى شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفِيْ السنوات الماضية ارتفعت أسعار المعدن الثمين فِيْ ظل أزمة فِيْروس كورونا وتداعياتها.

وجاء فِيْ المرتبة الثانية لبنان باحتياطي 286.8 طن ثم الجزائر باحتياطي 173.8 طن.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ السعودية اليوم عَنّْد المستوى 208.79 ريال (55.57 دولار)، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية عَنّْد المستوى 156.60 ريال (41.68 دولار).

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد ظل سعر جرام الذهب عيار 14 عَنّْد المستوى 121.80 ريال (32.42 دولار)، فِيْما بقي سعر جرام الذهب عيار 12 دون تغيير، ليسجل 104.40 ريال (27.79 دولار). .

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) عَنّْد المستوى 182.70 ريال (48.63 دولار)، مقارنة مع نفس السعر فِيْ ختام تداولات أمس السبت.

وبلغ سعر الأونصة (الأونصة) اليوم فِيْ السعودية نحو 6493 ريالاً (1728 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1462 ريالاً (389.02 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت تعافِيًْا فِيْ الجلسات الأخيرة من الأسبوع يوم الجمعة الماضي.

كان الارتفاع مدعومًا بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن احتمالات قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة وصعود الدولار حدت من المكاسب.

ارتفع الذهب بنسبة 1.2٪ خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

تراجعت أسعار المعادن الثمينة إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ أكثر من عام الخميس الماضي، عَنّْدما وصلت إلَّى 1680.25 دولار للأوقية، قبل أن تغلق على ارتفاع بنسبة 1.3٪.

خلال تعاملات اليوم الأخير من الأسبوع الماضي، ارتفع المعدن الثمين فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.5٪ ليصل إلَّى 1،727.64 دولارًا للأونصة، بينما سجل انتعاشًا فِيْ التعاملات الآجلة لتسليم ديسمبر بنحو 0.8٪ ليصل إلَّى 1745.3 دولارًا للأونصة.