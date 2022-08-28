أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الأحد 28 أغسطس 2022.. هبوط هامشي

تراجعت أسعار الذهب بشكل هامشي فِيْ السعودية، اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، تزامنا مع إغلاق الأسواق العالمية للمعدن الثمين.

وأسواق الذهب العالمية تقضي عطلة يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية عَنّْد مستوى 210.19 ريال (55.95 دولار) مقابل 210.21 ريال فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد الذهب. الأسعار.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية إلَّى مستوى 157.65 ريال (41.96 دولار)، مقابل 157.66 ريال، فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.61 ريالاً (32.64 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 105.10 ريال (27.98 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية، إلَّى مستوى 183.92 ريال (48.96 دولار)، مقابل 183.93 ريال فِيْ ختام تعاملات اليوم السبت.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية نحو 6537 ريالاً (1740 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1471 ريالاً (391.67 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي، بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، تحت ضغط ارتفاع الدولار الذي استفاد من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول بشأن الفائدة الأمريكية.

فِيْ خطاب ألقاه فِيْ المؤتمر الاقتصادي للبنوك المركزية فِيْ جاكسون هُول، حذر باول من أن الأسر والشركات الأمريكية قد تعاني من ارتفاع أسعار الفائدة، لكنه شدد على التزام البنك المركزي بمواصلة تشديد السياسة النقدية من أجل مكافحة التضخم المتسارع.

فِيْ البيانات، ارتفعت مشتريات السلع والخدمات فِيْ الولايات المتحدة – المعدلة للتضخم – بنسبة 0.2٪ فِيْ يوليو، أقل من التوقعات التي كانت تشير إلَّى ارتفاع بنسبة 0.4٪.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عَنّْ جامعة ميشيغان إلَّى 58.2 نقطة فِيْ أغسطس، من مستوى يوليو عَنّْد 51.5 نقطة، وأعلى من التقديرات الأولية عَنّْد 55.1 نقطة.

عَنّْد التسوية، انخفضت العقود الآجلة للذهب لتسليم ديسمبر بنسبة 1.2٪ أو 21.60 دولارًا أمريكيًا إلَّى 1749.80 دولارًا للأوقية، مسجلة انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 0.7٪.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.3٪ إلَّى 108.755 نقطة.