أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الأحد 3 يوليو 2022.. هدوء واستقرار

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ المملكة العربية السعودية خلال تعاملات يوم الأحد 3 يوليو 2022، تحسبا لبدء الأسبوع فِيْ الأسواق العالمية غدا الاثنين.

الأسواق العالمية هِيْ عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية 218.87 ريال (58.33 دولار) مقابل نفس السعر خلال تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

ظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ السوق) دون تغيير، ليستقر عَنّْد 191.51 ريال (51.04 دولار)، وهُو نفس سعر أمس.

ولم يشهد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية أي تغيير ليبقى عَنّْد المستوى 164.15 ريال (43.75 دولار) وهُو نفس الرقم المسجل خلال تعاملات اليوم السابق.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 127.67 ريال (34.02 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 109.43 ريال (29.16 دولارًا).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

استقر سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية عَنّْد المستوى 6807 ريال (1814 دولار)، وظل سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية عَنّْد المستوى 1532 ريال (408.31 دولار) مقابل نفس السعر خلال. تداول الأمس.

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي انخفاضا دون مستوى 1800 دولار للأوقية، قبل أن يستعيد المعدن الأصفر بعض الانتعاش ويعود للارتفاع مسجلا 1811 دولارا للأوقية فِيْ التعاملات الفورية.

انخفضت أسعار الذهب بنحو 1.6 فِيْ المائة هذا الأسبوع، وخرجت من أسوأ ربع لها (أبريل-يونيو) منذ أوائل عام 2022.

ارتفع الدولار إلَّى أعلى مستوياته فِيْ العقدين الماضيين، واستمر هذا فِيْ جعل الذهب أقل جاذبية لمشتري العملات الأخرى.