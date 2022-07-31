أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الأحد 31 يوليو 2022.. عيار 24 فوق 213 ريالا

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ المملكة العربية السعودية خلال تعاملات يوم الأحد 31 يوليو 2022، بالتوازي مع عطلة الأسواق العالمية.

وأسواق الذهب العالمية فِيْ عطلة اليوم وأمس.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ السعودية اليوم 213.47 ريالاً (56.83 دولاراً)، وفقاً لمنصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

ظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) عَنّْد 186.79 ريال (49.73 دولار).

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية حوالي 160.11 ريال (42.63 ريال سعودي).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 124.53 ريالًا (33.15 دولارًا).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

استقر سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية عَنّْد 6639 ريال (1768 دولار).

وظل سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) عَنّْد 1494 ريال (397.84 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي (فِيْ ختام تداولات الجمعة)، مع استمرار تراجع عوائد الدولار والسندات فِيْ أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية، مما دفع المعدن الأصفر لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له فِيْ حوالي 5 أشهر. .

خلال تداولات يوم الجمعة (إغلاق تداولات الأسبوع)، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.60٪ إلَّى 1760 دولارًا للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم سبتمبر 10 دولارات إلَّى 1765 دولارًا.

على الرغم من هذا الارتفاع الأسبوعي، فإن الذهب فِيْ اتجاه هبوطي للشهر الرابع على التوالي، من بين أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر 2022.