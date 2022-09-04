أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الأحد 4 سبتمبر 2022.. هدوء بالتعاملات

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية، خلال تعاملات صباح الأحد 4 سبتمبر 2022، بالتزامن مع إغلاق الأسواق العالمية للمعدن الثمين.

وأسواق الذهب العالمية تقضي عطلة يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

ظل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية عَنّْد المستوى 207.12 ريال (55.10 دولار)، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية عَنّْد مستوى 155.34 ريال (41.32 دولار) وهُو نفس السعر الذي سجله فِيْ ختام تعاملات يوم السبت.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 120.82 ريال (32.14 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 103.56 ريال (27.55 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) عَنّْد المستوى 181.23 ريال (48.21 دولار)، مقابل نفس السعر فِيْ ختام تداولات أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية نحو 6441 ريالاً (1714 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1450 ريالاً (385.68 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

سجل الذهب خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث وصل الدولار إلَّى أعلى ذروة له منذ 20 عامًا.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سوف يلتزم بموقفه المتشدد فِيْ رفع أسعار الفائدة.

وتمكن الذهب خلال تعاملات نهاية الأسبوع الجمعة الماضي من تخفِيْف خسائره عَنّْدما ارتفع فِيْ التعاملات الفورية بنحو 0.86٪ ليسجل 1712.19 دولار للأونصة، ورغم ذلك ظل منخفضًا خلال أسبوع التداول ككل. .

وسجلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة نحو 1.722.60 دولار للأوقية.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري فِيْ SBI Asset Management، إن إصدار بيانات أضعف من المتوقع يمكن أن يضعف التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير ويخفف، مؤقتًا على الأقل، بعض ضغوط البيع على الذهب.

يُنظر إلَّى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.

وسجل الدولار مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي واقترب من أعلى مستوياته فِيْ 20 عاما مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

كانت العملة الأمريكية فِيْ ارتفاع منذ أن أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول فِيْ جاكسون هُول بولاية وايومنغ يوم الجمعة الماضي أن أسعار الفائدة ضرورية للبقاء مرتفعة “لبعض الوقت” من أجل كبح جماح التضخم.