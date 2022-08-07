أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الأحد 7 أغسطس 2022.. تماسك “الثمين”

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ المملكة العربية السعودية خلال تعاملات يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022، بالتزامن مع عطلة الأسواق العالمية.

وأسواق الذهب العالمية فِيْ عطلة اليوم وأمس.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ السعودية اليوم 214.76 ريالاً (57.15 دولاراً)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

ظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) عَنّْد المستوى 187.92 ريال (50.01 دولار).

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية عَنّْد المستوى 161.07 ريال (42.86 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 125.27 ريالًا (33.34 دولارًا).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

استقر سعر أونصة الذهب اليوم فِيْ السعودية عَنّْد المستوى 6،679 ألف ريال (1،777).

وظل سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) عَنّْد المستوى 1.503 ألف ريال (400.07 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

وتمكن المعدن الثمين خلال تعاملات الأسبوع المنتهِيْ يوم الجمعة من تسجيل أعلى مستوى له فِيْ شهر. ورغم عدم قدرة الذهب على الحفاظ على أعلى مستوياته خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه تمكن من تحقيق أسبوعه الثالث من المكاسب.

عزز تراجع عوائد سندات الخزينة والمخاوف المتزايدة من الركود قيمة المعدن الثمين، باعتباره من الملاذات الآمنة، ليظل فِيْ طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وأغلق الذهب تعاملاته يوم الجمعة فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1775.5 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 5 يوليو تموز. وارتفعت الأسعار بنحو 0.7٪ الأسبوع الماضي.

قلصت العقود الآجلة الأمريكية أيضًا مكاسبها، لتغلق دون مستوى 1800 دولار، وتسجيل 1791.2 دولارًا للأوقية

انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لأصحاب المعادن الصفراء غير المنتجة للعوائد.