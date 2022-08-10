أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الأربعاء 10 أغسطس 2022.. زيادة جديدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المملكة العربية السعودية، صباح الأربعاء 10 أغسطس 2022، على الرغم من تراجع “الثمين” عالميا، متوقعا مؤشرات التضخم.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 216.81 ريال (57.66 دولار) مقارنة بـ 216 ريال (57.46 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 189.71 ريال (50.46 دولار) مقابل 189.00 ريال (50.28 دولار) أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 162.61 ريال (43.25 دولار) مقابل 162 ريالاً (43.10 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 126.47 ريالًا (33.64 دولارًا)، مقابل 126 ريالًا (33.52 دولارًا).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى 6743 ريالاً (1793 دولاراً)، مقابل 6718 ريالاً (1787 دولاراً).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) مستوى 1518 ريالاً (403.65 دولاراً)، مقابل 1512 ريالاً (402.23 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع قلق المتداولين من وضع رهانات كبيرة قبل إصدار بيانات التضخم الأمريكية، حيث سيتم فحص الأسواق للحصول على إرشادات بشأن شدة رفع سعر الفائدة الفِيْدرالي فِيْ الأشهر المقبلة.

وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب لتسليم ديسمبر 2022 بنسبة 0.15٪ إلَّى 1809.50 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 526 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.02٪ إلَّى 1793.98 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 536 صباحًا بالتوقيت الشرقي.