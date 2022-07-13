أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الأربعاء 13 يوليو 2022.. “الأصفر” يتمسك بالمكاسب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية، الأربعاء 13 يوليو 2022، بشكل هامشي، فِيْ ظل استقرار المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

والأسواق فِيْ السعودية غير نشطة للغاية فِيْ ضوء عطلة عيد الأضحى.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ السعودية اليوم نحو 208.42 ريال (55.52 دولار) مقابل 208.41 ريال فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد أسعار الذهب. .

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) عَنّْد مستوى 182.37 ريال (48.58 دولار)، مقابل 182.36 ريال فِيْ ختام تداولات أمس.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ السعودية اليوم عَنّْد مستوى 156.32 ريال (41.64 دولار)، مقابل 156.31 ريال فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 121.58 ريالًا (32.39 دولارًا) مقابل 121.57 ريالًا عَنّْد إغلاق أمس.

سعر اونصه وجنيه الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية فِيْ التعاملات الصباحية نحو 6482 ريالاً (1727 دولاراً).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1459 ريال (388.68 دولار).

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها فِيْ أكثر من تسعة أشهر اليوم الأربعاء، حيث ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية بحثًا عَنّْ مؤشرات لموقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي).

واستقر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1725.83 دولار للأوقية بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلَّى أدنى مستوى منذ أواخر سبتمبر أيلول عَنّْد 1722.30 دولار فِيْ وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2٪ إلَّى 1722.00 دولار.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري فِيْ SBI Asset Management، “التجار يجلسون على حافة مقاعدهم فِيْ انتظار صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي”، ومن المرجح أن يتخذ المستثمرون فِيْ العملات والذهب تحركات عَنّْد الحاجة فقط.

من المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو، المقرر إصداره من قبل وزارة العمل الأمريكية فِيْ وقت لاحق اليوم، قد تسارع على أساس شهري وسنوي، عَنّْد 1.1 فِيْ المائة و 8.8 فِيْ المائة على التوالي.

قد توحد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين توقعات المستثمرين بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ وقت لاحق من الشهر فِيْ محاولة لكبح جماح التضخم.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تبقي المستثمرين بعيدًا عَنّْ المعدن الأصفر غير المربح.

وظل الدولار بالقرب من أعلى مستوياته منذ 20 عامًا، مما أبقى الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

كَمْا ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما قلل من جاذبية الذهب.

المعادن الثمينة

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.4٪ لتصل إلَّى 18.97 دولارًا للأوقية.

وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلَّى 843.58 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلَّى 2031.18 دولار.