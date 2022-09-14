أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الأربعاء 14 سبتمبر 2022.. انخفاض كبير

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات الأربعاء 14 سبتمبر 2022، بالتوازي مع تراجع كبير فِيْ المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 206.06 ريال (54.82 دولار)، مقابل 209 ريال (55.61 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 180.31 ريال (47.97 دولار) مقابل 182.88 ريال (48.66 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 154.55 ريال (41.12 دولار)، مقابل 156.75 ريال (41.71 دولار).

وعَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 120.20 ريال (31.98 دولار) مقابل 121.92 ريال (32.44 دولار) أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى 6409 ريال (1705 دولارات)، مقابل 6500 ريال (1730 دولار) أمس.

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) 1444 ريالاً (383.75 دولاراً)، مقابل 1463 ريالاً (389.29 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تباينت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع غير متوقع فِيْ مؤشر أسعار المستهلك فِيْ الولايات المتحدة فِيْ أغسطس، مما عزز الرهانات على قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب فِيْ المعاملات الفورية بشكل طفِيْف بنسبة 0.04٪ لتصل إلَّى 1702.81 دولار للأوقية بحلول الساعة 702 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

كانت الأسعار قد وصلت إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ أسبوعين أمس الاثنين عَنّْد 1734.99 دولارًا، قبل أن تتراجع بحدة بعد ظهُور بيانات التضخم الأمريكية.

انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي لتسليم ديسمبر 2022 بنسبة 0.19٪ لتصل إلَّى 1714.20 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 652 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع فِيْ أغسطس حيث عوض انخفاض أسعار البنزين المكاسب فِيْ تكاليف الإيجار والمواد الغذائية.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1.3٪، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين فِيْ الخارج.