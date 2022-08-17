أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الأربعاء 17 أغسطس 2022.. تراجع جماعي

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية، صباح يوم الأربعاء، 17 أغسطس 2022، لجميع قيراط، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية 214.61 ريالاً (57.20 دولاراً)، وفقاً لمنصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية ليسجل 160.46 ريال (43.00 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 125.19 ريالاً (33.44 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 107.31 ريالاً (28.66 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) 187.37 ريالاً (50.16 دولاراً).

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية نحو 6674 ريالاً (1783 دولاراً)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1503 جنيهات (401.31 دولار).

على الصعيد العالمي، انخفضت أسعار الذهب حيث انتظر المستثمرون أدلة حول زيادة أسعار الفائدة من محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية إلَّى 1768.40 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مويا، كبير المحللين فِيْ OANDA “من المرجح أن يؤكد المحضر الاعتقاد بأن الزيادات الحادة فِيْ أسعار الفائدة لا تزال مطروحة على الطاولة، مما قد يدعم الدولار ويحتمل أن يضغط هبوطيًا على الذهب”.

أكد عدد قليل من مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي مؤخرًا على الحاجة إلَّى الاستمرار فِيْ رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المستمر.

يُنظر إلَّى الذهب على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل المعدن الثمين الذي لا ينتج عَنّْه عائدًا أقل جاذبية.