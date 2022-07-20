أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الأربعاء 20 يوليو 2022.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات الأربعاء 20 يوليو 2022 بالتوازي مع هبوط المعدن الثمين فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 206.61 ريال (54.96 دولار) مقابل 207.01 ريال (55.11 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 180.79 ريال (48.09 دولار) مقارنة بمستوى 181.14 ريال (48.22 دولار) أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية إلَّى مستوى 154.96 ريال (41.22 دولار)، مقابل 155.26 ريال (41.39 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 120.52 ريال (32.06 دولار) مقابل 120.76 ريال (32.15 دولار) أمس.

سعر اونصه وجنيه الذهب

يبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية نحو 6425 ريالاً (1709 دولاراً)، مقابل 6438 ريالاً (1714 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) 1446 ريالاً (384.72 دولاراً)، مقابل 1449 ريالاً (385.80 دولاراً) أمس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، انخفض الذهب يوم الأربعاء حيث أدت المخاوف من تشديد السياسة النقدية وارتفاع العوائد على سندات الخزانة إلَّى تبديد الراحة من انخفاض الدولار.

وبحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلَّى 1706.85 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1706 دولارات للأوقية.

انخفض الدولار للجلسة الرابعة على التوالي، على الرغم من بقائه عَنّْد مستويات عالية، مما يجعل المعدن المقوم بالدولار أقل تكلفة لمشتري العملات الأخرى.

وقال مصدران مطلعان على الأمر لرويترز إن صانعي السياسة فِيْ البنك المركزي الأوروبي يدرسون رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكثر مما كان متوقعا فِيْ اجتماعهم غدا الخميس لاحتواء ارتفاع التضخم إلَّى مستويات قياسية.

استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد جلستين من المكاسب.

بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، كان هناك تغير طفِيْف فِيْ الفضة فِيْ المعاملات الفورية، وظلت عَنّْد 18.74 دولار للأوقية. استقر البلاتين عَنّْد 874.61 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلَّى 1884.66 دولار للأوقية.