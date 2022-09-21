أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الأربعاء 21 سبتمبر 2022.. ارتفاع الثمين

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات الأربعاء 21 سبتمبر 2022 بالتوازي مع صعود المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 202.67 ريال (53.87 دولار) مقابل 202.29 ريال (53.84 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 177.34 ريال (47.14 دولار)، مقابل 177.01 ريال (47.11 دولار) أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 152.01 ريال (40.40 دولار)، مقابل 151.72 ريال (40.38 دولار) أمس.

وعَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 118.23 ريال (31.42 دولار)، مقابل 118 ريال (31.41 دولار) أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال التعاملات الصباحية إلَّى 6303 ريال (1675 دولار)، مقابل 6291 ريال (1674 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات عيار 21) نحو 1419 ريالاً (377.09 دولاراً)، مقابل 1416 ريالاً (376.88 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

عالميا، ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للجيش فِيْ قرار أعاد جاذبية المعدن الأصفر كَمْلاذ آمن، لكن قوة الدولار وتوقع سعر فائدة أمريكي. رفع الحد من المكاسب.

وارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5 بالمئة مسجلا 1670.57 دولار للأوقية بحلول 0803 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلَّى 1680.40 دولار للأوقية.

وقال بوتين إنه وقع مرسومًا للتعبئة الجزئية للجيش، اعتبارًا من الأربعاء، وقال إنه يدافع عَنّْ الأراضي الروسية وأن الغرب يريد تدمير بلاده.

لكن مكاسب الذهب ظلت محدودة حيث سعى المستثمرون إلَّى ملاذ آمن بالدولار أيضًا، الذي صعد إلَّى مستوى جديد، وهُو الأعلى فِيْ عقدين، مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يرفع تكلفة الذهب على المشترين من الخارج.

ظل الاهتمام مركّزًا على قرار السياسة النقدية المتوقع من مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (المركزي الأمريكي)، والمتوقع الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، حيث يراهن المتداولون على احتمال 81٪ أن يتم رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى، بينما هناك احتمال بنسبة 19٪ أن الزيادة ستكون نقطة. النسبة الكاملة.

على الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذًا استثماريًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلا أن رفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته لأن الذهب لا يولد عائدًا.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 0.2٪ إلَّى 19.34 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.3٪ إلَّى 924.56 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم 0.2٪ إلَّى 2163.75 دولارًا.