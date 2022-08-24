أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الأربعاء 24 أغسطس 2022.. صعود جديد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المملكة العربية السعودية، فِيْ التعاملات الصباحية يوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، على الرغم من تراجع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 211.80 ريال (56.36 دولار) مقابل 209.84 ريال (55.87 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 185.33 ريال (49.31 دولار) مقابل 183.62 ريال (48.89 دولار) أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 158.85 ريال (42.27 دولار)، مقابل 157.38 ريال (41.91 دولار) أمس.

وعَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 123.55 ريال (32.88 دولار)، مقابل 122.41 ريال (32.59 دولار) أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

بلغ سعر الأوقية (الأونصة) اليوم فِيْ السعودية 6587 ريالاً (1753 دولاراً)، مقابل نحو 6526 ريالاً (1738 دولاراً) أمس.

قفز سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات عيار 21) إلَّى 1483 ريالاً (394.51 دولاراً) مقابل 1469 ريالاً (391.13 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار الأمريكي بعد تصريحات متشددة من مسؤول فِيْ مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أبقت المستثمرين حذرين قبل مؤتمر مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ جاكسون هُول فِيْ وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلَّى 1746.18 دولار للأوقية بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 0.7 بالمئة فِيْ الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلَّى 1769.20 دولار.

استقر الدولار بالقرب من ذروته مؤخرًا مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

سيتركز الاهتمام على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول فِيْ المؤتمر السنوي للبنوك المركزية العالمية فِيْ جاكسون هُول، وايومنغ، يوم الجمعة للحصول على مزيد من القرائن حول احتمالات رفع سعر الفائدة فِيْ المستقبل.

كان نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ مينيابوليس، آخر مسؤول أكد على أن تركيز البنك المركزي ينصب على السيطرة على التضخم قبل أي شيء آخر.

رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بما مجموعه 225 نقطة أساس منذ مارس لاحتواء ضغوط التضخم وأشار إلَّى أن المزيد من التشديد سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الأصفر غير العائد.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 0.6٪ إلَّى 19.05 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4٪ إلَّى 875.95 دولارًا، ونزل البلاديوم 0.2٪ إلَّى 1976.28 دولارًا.