أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الأربعاء 27 يوليو 2022.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات الأربعاء، 27 يوليو / تموز 2022، رغم صعود المعادن النفِيْسة عالمياً.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى مستوى 208.02 ريال (55.37 دولار) مقارنة بـ208.54 ريال (55.50 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد أسعار الذهب. .

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 182.02 ريال (48.45 دولار)، مقابل 182.48 ريال (48.56 دولار) أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية إلَّى 156.02 ريال (41.53 دولار)، مقابل 156.41 ريال (41.62 دولار) أمس.

وبخصوص أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلَّى مستوى 121.35 ريال (32.30 دولار)، مقابل 121.65 ريال (32.37 دولار) أمس.

وانخفض أيضا سعر جرام الذهب عيار 12 ليسجل 104.01 ريال (27.68 دولار) مقابل 104.27 ريال (27.75 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وتراجع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى نحو 6469 ريالاً (1722 دولاراً)، مقابل 6486 ريالاً (1726 دولاراً) أمس.

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات عيار 21) إلَّى 1456 ريال (387.60 دولار) مقابل 1460 ريال (388.50 دولار) أمس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب ضمن نطاق محدود فِيْ وقت تجنب فِيْه المستثمرون الرهانات الكبيرة على المعدن الأصفر قبل الارتفاع المتوقع فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع سعر عقود الذهب الآجلة لتسليم ديسمبر 2022 بنسبة 0.12٪، أو 2.10 دولار، ليصل إلَّى 1737.80 دولار للأوقية، بحلول الساعة 703 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ارتفع السعر الفوري للذهب أيضًا بنسبة 0.28٪، أو 4.89 دولارًا أمريكيًا، إلَّى 1722.21 دولارًا أمريكيًا للأوقية، بحلول الساعة 713 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اليوم.

إن رفع أسعار الفائدة بهذا الحجم من شأنه أن ينهِيْ عمليا دعم الاقتصاد فِيْ فترة انتشار جائحة Covid-19.

تزيد زيادة الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة للحصول على الذهب، مما لا يولد عوائد ثابتة.