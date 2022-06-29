أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الأربعاء 29 يونيو 2022.. تراجع جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية، خلال تعاملات الأربعاء، 29 يونيو 2022، على الرغم من ارتفاع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 220.39 ريال (58.72 دولار) مقابل 220.47 ريال (58.73 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 192.91 ريال (51.39 دولار)، مقابل 194.16 ريال (51.74 دولار).

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية إلَّى 165.29 ريال (44.05 دولار) مقابل 165.35 ريال (44.05 دولار) أمس.

وعَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 128.56 ريال (34.26 دولار) مقابل 192.84 ريال (51.40 دولار) أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 110.19 ريال (29.37 دولار) مقابل 110.23 ريال (29.37 دولار) أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى 6854 ريالاً (1826 دولاراً)، مقابل 6857 ريالاً (1827 دولاراً) أمس.

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى 1542 ريالاً (411.14 دولاراً)، مقابل 1543 ريالاً (411.16 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مستفِيْدة من الحظر الغربي على الذهب الروسي، على الرغم من زيادة عوائد السندات الأمريكية.

ركز المستثمرون على منتدى المصرفِيْين الأوروبيين فِيْ البرتغال.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب لتسليم أغسطس 2022 بنسبة 0.05٪ لتصل إلَّى 1،822.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 637 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.24٪ لتصل إلَّى 1،824.43 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 647 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

وفرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان، وحظرت واردات جديدة من الذهب الروسي، مما زاد الضغط على روسيا بعد حربها مع أوكرانيا، تماشيا مع التزامات مجموعة السبع هذا الأسبوع.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فِيْ بيان أنها فرضت عقوبات على 70 كيانًا، قالت العديد منها إنها ضرورية لقاعدة صناعة الدفاع الروسية، بالإضافة إلَّى 29 فردًا فِيْ محاولة لإعاقة قدرة روسيا على تطوير ونشر الأسلحة والتكنولوجيا المستخدمة فِيْها. حربها مع أوكرانيا.