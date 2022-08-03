أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الأربعاء 3 أغسطس 2022.. انخفاض مفاجئ

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات الأربعاء 3 أغسطس / آب 2022، على الرغم من ارتفاع المعدن النفِيْس عالمياً.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 213.74 ريال (56.84 دولار) مقابل 214.36 ريال (57.07 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 187.03 ريال (49.73 دولار)، مقابل 187.57 ريال (49.94 دولار) أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 160.31 ريال (42.63 دولار)، مقابل 160.77 ريال (42.80 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 124.68 ريالًا (33.15 دولارًا)، مقابل 125.05 ريالًا (33.29 دولارًا).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى 6647 ريالاً (1768 دولاراً)، مقابل 6667 ريالاً (1775 دولاراً) أمس.

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات عيار 21) إلَّى 1496 ريال (397.86 دولار) مقابل 1.501 ألف ريال (399.50 دولار).

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، مدعومة بتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن، على الرغم من أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية حد من مكاسب المعدن غير المرتفع، وأبقىها دون أعلى مستوى فِيْ شهر بلغته فِيْ أخر موسم.

وبحلول الساعة 1029 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلَّى 1761.33 دولارًا للأوقية، بعد ارتفاعه يوم الثلاثاء إلَّى أعلى مستوى له منذ 5 يوليو عَنّْد 1787.79 دولارًا للأوقية، قبل أن يغلق منخفضًا بنسبة 0.6٪، منهِيْاً سلسلة من المكاسب على مدى أربع جلسات. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية 0.6 بالمئة إلَّى 1778.60 دولار للأوقية.

وقال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين فِيْ ActivTrades “زيارة بيلوسي لتايوان لم تثير رد فعل عظيمًا من بكين (لكن) الوضع لا يزال متوترًا وداعمًا للذهب كَمْلاذ آمن”.

وأضاف أن الدولار بدأ فِيْ التراجع فِيْ نفس الوقت لدفع أسعار الذهب للارتفاع.

انخفاض الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد تراجعت الفضة 0.5٪ إلَّى 19.86 دولار للأوقية فِيْ المعاملات الفورية، وهبط البلاتين 0.1٪ إلَّى 893.36 دولار. ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلَّى 2050.13 دولار.