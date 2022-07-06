أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الأربعاء 6 يوليو 2022.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية، خلال تعاملات الأربعاء 6 يوليو / تموز 2022، بالتوازي مع تراجع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ السعودية اليوم ليصل إلَّى 213.21 ريال (56.83 دولار) مقابل 217.44 ريال (57.93 دولار)، فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد أسعار الذهب. .

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 186.56 ريال (49.72 دولار)، مقابل 190.27 ريال (50.69 دولار) فِيْ نهاية تعاملات أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية مستوى 159.91 ريال (42.62 دولار) مقابل 163.08 ريال (43.45 دولار) فِيْ ختام تداولات اليوم السابق.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 124.37 ريال (33.15 دولارًا)، وسعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 106.6 ريال (28.41 دولارًا).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وصل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى مستوى 6631 ريالاً (1767 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية مستوى 1492 ريالاً (397.79 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

عالمياً، استقر سعر الذهب الفوري عَنّْد 1771 دولاراً للأوقية، بعد أن هبط بفعل قوة الدولار خلال التعاملات مساء أمس.

انخفض الملاذ الآمن بنحو 3٪ هذا العام، على الرغم من أن خسائر الذهب أقل من الخسائر الحادة التي تعرضت لها معظم الأسْهُمْ.

سجل مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوى فِيْ 20 عاما عَنّْد 106.79 يوم الثلاثاء، مدعوما بهبوط اليورو.

وحوم المؤشر عَنّْد 106.440 ين يوم الأربعاء وارتفع الين بنحو 0.4٪ إلَّى 135.39 ين للدولار.

وجرى تداول اليورو عَنّْد 1.0266 دولار بعد انخفاضه إلَّى 1.0236 دولار يوم الثلاثاء.

يتوقع التجار أن يأخذ اليورو قسطًا من الراحة، ولكن من المحتمل أن يستمر فِيْ الانخفاض إذا كانت أرقام مبيعات التجزئة فِيْ منطقة اليورو المقرر صدورها لاحقًا اليوم مخيبة للآمال.

فِيْ وقت لاحق من يوم الأربعاء، من المقرر أن ينشر مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي تفاصيل اجتماعه فِيْ يونيو، عَنّْدما أعلن عَنّْ أعلى رفع لسعر الفائدة فِيْ المؤشر الأمريكي منذ ما يقرب من 30 عامًا.

من المرجح أن تنذر هذه التفاصيل بمزيد من رفع أسعار الفائدة حيث قال مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي إن أولويتهم القصوى هِيْ محاربة التضخم، حتى على حساب النمو.