أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الإثنين 1 أغسطس 2022.. بداية على تراجع

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات يوم الاثنين 1 أغسطس 2022، بالتوازي مع تراجع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 212.63 ريال (56.61 دولار) مقابل 213.46 ريال فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 186.06 ريال (49.54 دولار)، مقابل 186.78 ريال فِيْ نهاية تعاملات أمس.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية نحو 159.48 ريال (42.46 دولار) مقابل 160.09 ريال فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 124.04 ريالًا (33.03 دولارًا).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية، فِيْ تعاملات صباح اليوم الاثنين، نحو 6613 ريالاً (1761 دولاراً).

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1488 ريال (396.31 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، بعد تحقيق أفضل مكاسب الأسبوع الماضي فِيْ 5 أشهر.

وبحسب بيانات السوق العالمية، تراجعت أسعار المعدن الأصفر فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.14٪، أو ما يعادل 2.35 دولار، إلَّى 1763.86 دولار للأونصة، بحلول الساعة 651 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وانخفضت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 0.11٪ أو ما يعادل 1.9 دولار إلَّى 1779.9 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، انخفض البلاديوم بنسبة 20.92 فِيْ المائة إلَّى 2099.52 دولار، وتراجعت الفضة 0.13 فِيْ المائة إلَّى 20.16 دولار للأوقية، فِيْ حين زاد البلاتين 0.17 فِيْ المائة إلَّى 891.45 دولار.