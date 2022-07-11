أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الإثنين 11 يوليو 2022.. هبوط صباحي

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية، صباح الاثنين 11 يوليو 2022، تزامنا مع تراجع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

الأسواق فِيْ المملكة العربية السعودية غير نشطة للغاية فِيْ ضوء عطلة عيد الأضحى.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ السعودية اليوم نحو 210.02 ريال (55.94 دولار)، مقابل 210.48 ريال (56.06 دولار) فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم”. لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) عَنّْد مستوى 183.77 ريال (48.95 دولار)، مقابل 184.17 ريال (49.06 دولار) فِيْ ختام تداولات أمس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية عَنّْد مستوى 157.52 ريال (41.96 دولار)، مقابل 157.86 ريال (42.05 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.51 ريالاً (32.63 دولاراً) مقابل 122.78 ريالاً (32.70 دولاراً) فِيْ نهاية تعاملات أمس.

سعر اونصه وجنيه الذهب

وتراجع سعر أونصة الذهب اليوم فِيْ السعودية عَنّْد مستوى 6532 ريالاً (1740 دولاراً).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1470 ريال (391.60 دولار).

أسعار الذهب العالمية

عالميا، انخفض سعر الذهب اليوم مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له فِيْ 20 عاما، لتواصل الضغط على الطلب على الذهب المقوم بالدولار.

وتراجع سعر الذهب 0.1 بالمئة إلَّى 1740.16 دولار للأوقية بحلول 0045 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1739.50 دولار.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 20 عامًا، مما تسبب فِيْ ابتعاد المشترين الأجانب عَنّْ الذهب.

انخفض الذهب للأسبوع الرابع على التوالي يوم الجمعة، متأثرًا بارتفاع الدولار والمراهنات على الزيادات الحادة فِيْ أسعار الفائدة التي تكتسب قوة بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية.

معادن ثمينة أخرى

بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، انخفض سعر الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 19.27 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1٪ إلَّى 887.89 دولارًا.

ونزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلَّى 2153.50 دولار بعد صعوده نحو عشرة بالمئة يوم الجمعة.